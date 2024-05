Euro2024 Kvaratskhelia lidera convocados da Geórgia

O "criativo", de 23 anos, uma das figuras de proa do campeão italiano na época passada, destoou da fraca prestação que os napolitanos têm tido este ano, chegando a esta fase com 11 golos na Serie A, além de quatro assinados durante a qualificação para o Campeonato da Europa.A seleção georgiana, uma das estreantes num Europeu, a par da Sérvia (será a primeira participação como nação independente, ainda que tenha herdado os resultados da Jugoslávia), chegou à fase final depois de se impor no Caminho C dos play-offs, em que eliminou o Luxemburgo (2-0), nas meias-finais, e a Grécia, na final, esta no desempate por grandes penalidades.Com arranque da preparação agendado para a próxima terça-feira, a Geórgia vai jogar diante de Montenegro, em 9 de junho, num encontro de preparação para a fase final, que terá lugar na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.A Geórgia será o terceiro e último adversário de Portugal no Grupo F do Euro2024, em 26 de junho, em Gelsenkirchen, sendo que, antes, os georgianos terão pela frente Turquia, no dia 18, em Dortmund, e República Checa, em 22, em Hamburgo.Giorgi Mamardashvili (Valência, Esp), Giorgi Loria (Dinamo Tbilissi) e Luka Gugeshashvili (Qarabag, Aze).Solomon Kverkvelia (Al Akhdoud, Ara), Giorgi Gvelesiani (Persepolis, Ira), Guram Kashia (Slovan Bratislava, Svq), Jimmy Tabidze (Panetolikos, Gre), Lasha Dvali (APOEL, Chp), Luka Lochoshvili (Cremonese, Ita), Otar Kakabadze (Cracóvia, Pol) e Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk, Ucr).Giorgi Chakvetadze (Watford, Ing), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova, Rom), Jaba Kankava (Slovan Brastislava, Svq), Otar Kiteishvili (Sturm Graz, Aut), Nika Kwekveskiri (Lech Poznan, Pol), Giorgi Kochorashvili (Levante, Esp), Sandro Altunashvili (Wolfsberger, Aut) e Levan Shengelia (Panetolikos, Gre).Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobzhanidze (Atlanta United, EUA), Giorgi Mikoutadze (Metz, Fra), Budu Zivzivadze (Karlsruhe, Ale), Giorgi Kvilitaia (APOEL, Chp), Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles, Ita) e Zuriko Davitashvili (Bordéus, Fra).