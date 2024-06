Euro2024. Números e curiosidades

17 - Vai ser o 17.º Europeu da história.9 - Portugal vai para o novo Europeu (atingiu mais de metade de presenças), impensável há 20 anos.8 – Vai ser o oitavo Europeu de forma consecutiva.3 - Alemanha e Espanha têm três títulos conquistados e são as selecções com mais europeus conquistados.10 - Já houve dez campeões europeus. Um não vai estar presente, a Grécia, e dois já não existem, a URSS e a Checoslováquia.24 – Vai ser o terceiro Europeu com 24 seleções.24 - Das 24 seleções presentes, 14 nunca estiveram em finais, dez já estiveram em finais (Alemanha, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Dinamarca, República Checa, Belgica, Inglaterra e Portugal).14 – Alemanha, a seleção com mais presenças, vai ter a 14ª participação e todas consecutivas.1863 - Inglaterra, fundada em 1863, tem a seleção mais antiga.2 - São duas as selecções que se vão estrear em europeus, a Geórgia e a Sérvia.829 - Estão marcados, até ao momento, 829 golos nos 16 torneios e 56 são de Portugal.12 – Os anos do treinador Didier Deschamps à frente da seleção francesa. É o treinador há mais tempo na mesma seleção.36 – Os anos de Julian Nagelsmann. O treinador alemão é o mais novo dos 24 treinadores presentes.

As 24 seleções apuradas para o Euro2024



Alemanha – 14ª presença

Espanha – 12ª presença

França – 11ª presença

Inglaterra – 11 ª presença

Itália – 11ª jornada

Países Baixos – 11ª presença

Dinamarca – 10ª presença

Portugal – 9ª presença

Chéquia – 8ª presença

Bélgica – 7ª jornada

Croácia – 7ª presença

Turquia – 6ª presença

Suíça – 6ª presença

Roménia -6ª participação

Hungria – 5ª presença

Polónia – 5ª presença

Áustria – 4ª presença

Ucrânia – 4ª presença

Escócia – 4ª presença

Eslováquia – 3ª presença

Eslovénia – 2ª presença

Albânia – 2ª presença

Sérvia

Geórgia

Outras curiosidades



Houve já, numa fase final, um jogo histórico: RFA 0 - 1 RDA.Também pela terceira vez, Chéqioa e Eslováquia vão estar juntas no Europeu.Dos cinco países latinos, todos vão marcar presença: Portugal, Espanha, Itália, França e a Roménia.A Eslovénia regressa ao Europeu 24 anos depois.O. Reahgell é o único a vencer o Europeu sem ser pelo próprio país (Grécia 2004). Quem for com treinador estrangeiro, "esqueça o título".

Grandes curiosidades



Parece mentira, mas não é: nUNCA uma seleção britânica ganhou um Europeu; os únicos britânicos em finais foram árbitros, em 1960 e 1964, e a seleção inglesa, no último europeu em casa, mas perdeu na final com a Itália.Das 24 seleções presentes, só duas não têm vermelho na bandeira, a Escócia e a Ucrânia. E das 24 seleções presentes, excluindo os Países Baixos - pois podem ser assim considerados, ou como Holanda -, só uma não termina na letra A: Portugal.