Euro2024: Polónia é a primeira seleção eliminada

Terminada a segunda jornada do Grupo D, os polacos, que perderam por 2-1 com os Países Baixos, na estreia, e hoje por 3-1 com a Áustria, já não podem fugir ao quarto e último lugar do agrupamento.



Com uma ronda por disputar, a seleção da Polónia, que ainda não tem pontos, já não pode alcançar os quatro de neerlandeses e gauleses e também está impossibilitada de ultrapassar a Áustria, que tem mais três e vantagem no confronto direto.



Desta forma, a formação Michal Probierz vai defrontar a França, na terça-feira, na terceira e última jornada do Grupo D, já com o destino traçado.



A Polónia cumpre em 2024 a quinta participação no Campeonato da Europa, consecutivamente desde 2008, e só em 2016 conseguiu ultrapassar a fase de grupos.



Há oito anos, os polacos foram segundos do Grupo C, atrás de Alemanha (0-0) e à frente de Irlanda do Norte (1-0) e Ucrânia (1-0), afastaram a Suíça nos ‘oitavos’, nos penáltis (5-4, após 1-1), e caíram perante Portugal nos ‘quartos’, pela mesma forma de desempate (3-5, após 1-1).