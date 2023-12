Euro2024: "Somos um dos favoritos à vitória"

"Temos uma série de jogadores para ir muito longe na competição e, claro, somos, na minha opinião, um dos favoritos à vitória", lançou o jogador do FC Barcelona em entrevista ao 'podcast' "1 Para 1", do jornalista Pedro Pinto.



Cancelo, que soma 50 internacionalizações e 10 golos por Portugal, admitiu que, face à qualidade da equipa das 'quinas', "as expectativas são altas", reforçando que a seleção portuguesa é "uma das favoritas à vitória" na competição que vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.



O defesa, nascido no Barreiro há 29 anos, chegou no último verão à Catalunha, garantindo que foi "muito fácil" a adaptação ao FC Barcelona, equipa da qual sempre foi adepto, e que poder vestir a camisola do 'barça' é "um sonho tornado realidade".



E elegeu a equipa de 2009 do FC Barcelona como a melhor de sempre, sendo a mesma constituída por 'craques' como Dani Alves, Gerard Piqué, Carles Puyol, Xavi (o atual treinador dos catalães), Iniesta, Sergio Busquets, Thierry Henry e Lionel Messi.



"Cresci a ver jogar a melhor equipa de futebol, que é o Barcelona de 2009, e muitos dos meus ídolos jogaram cá. Então foi fácil adaptar-me porque gosto muito do clube, gosto muito da dinâmica do clube e tem sido fácil, tem sido muito fácil", sublinhou.



Sobre o atual plantel, Cancelo apontou para uma "equipa de primeira classe", formada por "pessoas de primeira classe".



O lateral português, emprestado ao FC Barcelona pelo Manchester City, garantiu que, quando deixou Inglaterra, o 'barça' foi sempre a sua "primeira opção", apesar de o clube não atravessar o seu melhor momento financeiro.



"Eu queria vir para cá e fiz tudo o possível para vir", vincou, destacando o clima, os restaurantes, e as próprias pessoas" de Barcelona como pontos a favor, ainda que admitindo que não tem a mesma privacidade que viveu no norte de Inglaterra.



Na Catalunha reencontrou o compatriota João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid, jogador que Cancelo elogia.



"É sempre bom ter pessoas que falam a nossa língua no balneário. O Félix é puro talento. Acho que há muito talento em Portugal em geral. Mas acho que o Félix é daqueles que consegue realmente fazer uma diferença", realçou Cancelo.



O internacional português sublinhou ainda que quando chegou ao Barça ficou surpreendido com a qualidade do neerlandês Frenkie de Jong.



"O impacto, o maior impacto que tive, em termos de qualidade, aqui, foi o Frenkie de Jong. Se treinasses com ele ou o visses treinar, perceberias que ele tem coisas diferentes", explicou.



Cancelo regressou a Espanha -- onde passou quatro temporadas no Valência -- depois de ter sido deixado de fora dos planos de Pep Guardiola no Manchester City.



Ainda assim, o futebolista português destacou a "mentalidade vencedora" do seu antigo treinador, o que o tornou "muito mais competitivo".



"Pep fez-me ver o futebol de uma maneira diferente", concluiu Cancelo.