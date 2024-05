FC Barcelona assegura segundo lugar em Espanha, Cádiz despromovido

A uma ronda do fim, as noves primeiras posições da La Liga ficaram definidas, com o Girona a fechar o pódio, Athletic Bilbau, Real Sociedad e Betis a confirmarem provas europeias (fora da ‘Champions’) e o Villarreal a falhar esse objetivo.



Na Catalunha, Félix foi suplente pela sétima vez seguida (nove nos últimos 10 jogos), ao contrário de Cancelo, que regressou ao ‘onze’, com o FC Barcelona a bater o Rayo Vallecano, por 3-0, com um ‘bis’ de Pedri, após golo inaugural de Lewandowski.



Félix foi lançado aos 62 minutos, mas ficou a zero, numa altura em que a sua continuidade nos catalães é uma incógnita, já que está emprestado pelo Atlético de Madrid e foi muito pouco utilizado na parte final da temporada.



A terceira posição ficou para o Girona, equipa surpresa da época, e que chegou mesmo a liderar por alguma tempo a prova, após vencer em Valência, por 3-1.



Savinho, Dovbyk (que perdeu a liderança dos melhores marcadores) e Gasiorowski, na própria baliza, fizeram os golos do Girona, com Pepelu (ex-Tondela e ex-Vitória de Guimarães) a reduzir perto do fim, numa altura em que a equipa ‘che’ já tinha Thierry Correia e André Almeida.



Chuva de golos em Villarreal, com o campeão Real Madrid, já a pensar na final da ‘Champions’, a desperdiçar um vantagem de 4-1 para empatar 4-4, com o norueguês Alexander Sorloth a assinar os quarto tentos do ‘submarino amarelo’ e passar a liderar os melhores marcadores da La Liga com 23.



Já com a ‘Champions’ garantida, o Atlético de Madrid foi de forma inesperada goleado em casa pelo Osasuna (4-1), com um ‘bis’ de Raul Garcia para os forasteiros.



O Cádiz ficou a zero na receção aos Las Palmas, que assegurou a manutenção, e juntou-se a Granada e Almeria na descida ao segundo escalão.



Celta de Vigo e Maiorca também ficaram a salvo.



Destaque ainda para o triunfo do Athletic Bilbau, que venceu o Sevilha, por 2-0, com os veteranos Raul Garcia e Iker Muniain a marcarem na sua despedida em San Mamés.



Rui Silva e William Carvalho foram titulares no desaire caseiro do Betis frente à Real Sociedad (2-0).