FC Barcelona bate Athletic Bilbau e segue na frente na Liga espanhola

O FC Barcelona venceu hoje em casa por 2-1 o Athletic de Bilbau, na segunda jornada da Liga espanhola, e continua a contar por vitórias as partidas na edição 2024/25 do campeonato.

O ‘menino’ Lamine Yamal abriu a contagem, aos 24 minutos, mas um penálti de Sancet, notado pelo videoárbitro, permitiu aos bascos empatar, aos 42 minutos.



No segundo tempo, e depois de ter rematado uma vez ao poste e ter visto Padilla negar-lhe o golo com uma grande defesa, o polaco Lewandowski conseguiu finalmente marcar, aos 75, para decidir a contenda.



Contas feitas, o ‘Barça’ soma agora seis pontos, em seis possíveis, enquanto os bascos têm apenas um ponto e ainda não sabem o que é ganhar nesta edição de La Liga.



Antes, um golo solitário de Rúben García deu a vitória ao Osasuna na receção ao Maiorca, no jogo em que Samu Costa foi titular, deixando a equipa da casa com quatro pontos. Os insulares somam um.



Ainda hoje, o recém-promovido Espanyol recebe a Real Sociedad, em duelo entre duas equipas que ainda não pontuaram, e Getafe e Rayo Vallecano defrontam-se na outra partida, em jogos aprazados para as 20:30 de Lisboa.