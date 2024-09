FC Porto é equipa de Liga dos Campeões, diz treinador do Bodo/Glimt

Em conferência de imprensa, Knutsen lembrou a eliminação do FC Porto na última edição da 'Champions', nos oitavos de final, frente ao Arsenal, em que os 'azuis e brancos' foram "afastados por pouco", no desempate por grandes penalidades.



"O FC Porto é uma equipa de alto nível, uma equipa de Liga dos Campeões. O seu estilo, a sua identidade. São muito diretos. Têm muito poder como atacam, mas também como defendem", referiu.



O treinador da equipa norueguesa considerou que o FC Porto "é uma equipa muito intensa" e "talvez a equipa mais forte" que defrontou na sua carreira.



"É um grande desafio para nós, mas estamos ansiosos. Somos uma equipa de uma pequena cidade no Norte da Noruega e jogar contra equipas de topo como o FC Porto é espetacular para nós. Vamos estar prontos para o jogo de amanhã (quarta-feira)", assumiu.



O FC Porto vai visitar na quarta-feira o Bodo/Glimt, num encontro marcado para as 17:45 e que vai ser arbitrado pelo israelita Orel Grinfeeld.