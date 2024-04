Feyenoord atropela Ajax e acentua crise da equipa de Amesterdão

O conjunto de Roterdão, campeão em título, chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Igor Paixão (34 minutos), Yankuba Minteh (35) e David Hancko (45+1), tendo no segundo tempo repetido a ‘dose’, com Minteh (56) e Paixão (66) a ‘bisarem’, e Quentin Timber também a marcar (62).



Esta foi a oitava derrota do Ajax na Eredivisie, em que ocupa um modesto e incomum sexto lugar, a distantes 33 pontos do líder PSV, quando faltam cinco jornadas para o final da prova.



Já o Feyenoord mantém-se no segundo posto, a nove pontos do emblema de Eindhoven, que está cada vez mais perto de conquistar o 25.º título de campeão da sua história.