Finidi sucede a Peseiro como selecionador da Nigéria

”, pode ler-se na nota publicada, no sítio oficial na Internet.Finidi, de 53 anos, passou 20 meses como adjunto de Peseiro, que deixou o cargo em 1 de março, após ter levado a Nigéria à final da Taça das Nações Africanas diante da anfitriã Costa do Marfim, que venceu por 2-1.A Nigéria soma dois pontos em outros tantos jogos na terceira posição do Grupo C de qualificação, liderado por Ruanda, que tem quatro, seguido da África do Sul, com três.