Fontelas Gomes satisfeito com nomeação de Soares Dias

”, afirmou José Fontelas Gomes.Em declarações à Lusa, o presidente do CA da FPF considerou a nomeação de Soares Dias, que, em 2021, já esteve no Euro2020, o reconhecimento pelo investimento federativo “para que os árbitros tenham cada vez melhores condições de trabalho para que possam crescer nas respetivas carreiras”.”, prosseguiu.Tiago Martins, da associação de Lisboa e de 43 anos, junta-se à restrita lista de árbitros portugueses em europeus, mas como um dos 20 VAR, tal como sucedeu com João Pinheiro no Euro2020.Igualmente nomeado para o Euro2024 foi João Dias, responsável pelo treino dos árbitros nacionais, que vai desempenhar as mesmas funções durante a competição.