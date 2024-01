Fortuna nas "meias" da Taça da Alemanha

O Fortuna Dusseldorf está de regresso às meias-finais da Taça da Alemanha de futebol após quase 30 anos de ausência, ao vencer no campo do St. Pauli no desempate por grandes penalidades (4-3).

Os dois emblemas da segunda divisão germânica (St. Pauli lidera, enquanto o Fortuna é quinto) chegaram ao fim do tempo regulamentar empatados (1-1) e igual cenário aconteceu no final do prolongamento, mas com 2-2 no marcador.



Nos penáltis, o brasileiro Maurides, ex-Arouca e ex-Belenenses SAD, foi um dos dois jogadores que falhou o remate para o St. Pauli, com o emblema de Dusseldorf a desperdiçar apenas um.



O Fortuna, vencedor da Taça da Alemanha em 1979 e 1980, está assim de regresso às "meias" após 28 anos de ausência e é o primeiro clube apurado.