França e Alemanha completam lote de semifinalistas do Europeu de sub-21

No primeiro jogo do dia, Clement Bischoff colocou a Dinamarca em vantagem - o sportinguista Conrad Harder foi suplente e entrou aos 60 minutos -, aos 18 minutos, mas Djaoui Cissé restabeleceu a igualdade em cima do intervalo, aos 44.



Já no segundo tempo, aos 49, Oliver Sorensen voltou a adiantar os nórdicos, mas a formação gaulesa foi mais forte na reta final do jogo e conseguiu dar a volta ao marcador, graças aos golos de Quentin Merlin, aos 84, e de Mathys Tel, logo no minuto seguinte.



Com a vitória no estádio do FC Tatran, em Presov, na Eslováquia, França garantiu uma vaga nas meias-finais e ficou à espera do próximo opositor, que sairia do duelo entre a Alemanha e Itália.



E foram os germânicos que conseguiram o 'bilhete' para a próxima fase, mas o triunfo só foi alcançado no prolongamento e quando Itália jogava com menos dois homens, devido às expulsões de Wilfried Gnonto, aos 81, e de Mattia Zanotti, aos 90.



Depois de uma primeira parte sem golos, Itália entrou melhor na segunda parte e abriu o marcador aos 58 minutos, por intermédio de Luca Koleosho.



Aos 62, o selecionador alemão Antonio Di Salvo fez uma tripla alteração que mexeu com a equipa que, seis minutos depois, chegou ao empate por Nick Woltemade, com Nelson Weiper a colocar a 'mannschaft' na liderança aos 87.



Quando tudo indicava que Itália, que já só jogava com nove, fosse incapaz de chegar ao golo, Giuseppe Ambrosino vestiu a 'capa' de herói e marcou o 2-2 aos 90+6, forçando o prolongamento.



O público na Mol Arena, na cidade de Dunajská Streda, rendeu-se ao esforço da formação transalpina e apoiou-a durante o tempo extra, mas quando os penáltis pareciam inevitáveis, um remate 'traiçoeiro' de Merlin Röhl, à entrada da área, deixou o guardião adversário sem reação e deu o apuramento aos alemães, que defrontam França na quarta-feira, em Kosice.



Na véspera tinham sido decididos os outros dois semifinalistas: os Países Baixos, que eliminaram Portugal (1-0), e a Inglaterra, detentora do troféu, que afastou a Espanha (3-1), que se encontram também na quarta-feira, mas em Bratislava.