Futebol. Mercado de transferências atingido por restrições às viagens

”, contou hoje à agência Lusa o empresário Pedro Neto.O agravar da situação pandémica no país e no mundo tem aumentado as restrições dos voos entre países. Na quarta-feira o Governo português anunciou a decisão de suspender os voos de e para o Brasil, a partir das 00h00 desta sexta-feira. Desde sábado que há também uma interrupção total de voos entre Portugal e Reino Unido.As relações futebolísticas entre estes países são grandes e, para os agentes de futebol portugueses, o "timing" destas decisões não é bom por surgir em cima do fecho da segunda "janela de transferências", que acontece na segunda-feira no futebol português e em grande parte da Europa.Pedro Neto revelou que está neste momento “a meio de duas operações” neste mercado de transferências e que a grande dificuldade está a ser “a ligação entre países”.





Empréstimos superam dificuldades







Também Artur Fernandes reconheceu a dificuldade em fazer negócios entre clubes face às limitações e acrescentou que os clubes com maior capacidade financeira terão sempre uma maior facilidade em resolver os problemas.



Negócios limitados

O empresário de futebol lembrou que se um jogador do Brasil estiver a ser negociado para um clube grande, será mais fácil fretar um avião do que se um clube de menor dimensão quiser fazer um negócio nesta altura.A ligação entre Portugal e o Reino Unido, por exemplo, pode ser feita por França de comboio, apontou ainda.”, realçou.Artur Fernandes considerou assim que até segunda-feira o mercado será “fraco” e assente mais em empréstimos entre clubes.





O agente de futebol Carlos Gonçalves também apontou para um mercado “de poucos acertos” perante todas as limitações, quer de viagens, quer económicas.

”, contou à Lusa.Carlos Gonçalves frisou que o futebol não está a escapar ao que acontece no mundo onde “”.