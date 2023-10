Futebolista Jenni Hermoso está de regresso à seleção espanhola

A avançada tinha ficado de fora da convocatória para os jogos de setembro da Liga das Nações, com a Suécia e Suíça, já após a saída do anterior selecionador, Jorge Vilda, e a entrada da adjunta Montse Tomé.



Jenni Hermoso esteve no epicentro da polémica, quando após a final em que a Espanha conquistou o título mundial, disputada em Sydney diante da Inglaterra (1-0), foi beijada na boca pelo antigo presidente da Federação, Luís Rubiales.



A situação originou acusações de parte a parte, com a jogadora a afirmar que não foi um beijo consentido, ao contrário do que disse o anterior presidente, num incidente que implicou uma queixa-crime e a ida a tribunal de Rubiales.



O anterior presidente foi também suspenso pela FIFA e convidado a demitir-se por parte de várias instâncias da sociedade, num cenário que, inicialmente, recusou, mas que acabou por concretizar em 10 de setembro.



“Após a rápida suspensão da FIFA, além dos demais processos abertos contra mim, é claro que não poderei retornar ao meu cargo. Insistir em esperar e aguentar não vai contribuir para nada de positivo, nem para a Federação nem para o futebol espanhol”, assinalou então o antigo presidente da RFEF.



A seleção feminina espanhola, que, além de Jenni Hermoso, também fez regressa Ivana Andrés, Salma Paralluelo e Esther González, visita a Itália (27 de outubro) e a Suíça (31 de outubro) nos próximos jogos do grupo 4 da Liga das Nações.