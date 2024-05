O ‘Gala’, que teve Sérgio Oliveira em campo nos últimos minutos, precisava apenas de um empate para a consagração, mas resolveu o jogo com um ‘bis’ de Mauro Icardi, o melhor marcador da Liga, com 25 golos, e ainda chegou ao terceiro, por Kutlu.



Em casa, o Fenerbahçe cumpriu a obrigatoriedade de vencer, no caso com uma goleada ao despromovido Istanbulspor (6-0), mas acabou a três pontos do campeão e é pela terceira época consecutiva ‘vice’.