Galeno deixa FC Porto a sonhar, Nápoles e FC Barcelona empatados

No fecho da primeira mão, no Estádio do Dragão, Galeno foi o herói da noite e deixou os ‘dragões’ a sonharem com os quartos de final, com um grande golo, aos 90+4 minutos.Quando o ‘nulo’ já parecia certo, o extremo brasileiro, que também pode representar a seleção portuguesa, atirou bem longe e em jeito, não dando hipótese ao guarda-redes do Arsenal, o espanhol David Raya.Do lado dos ingleses, Fábio Vieira, ex-FC Porto, e Cédric Soares não saíram do banco de suplentes.O FC Porto, campeão europeu em 1987 e 2004, pôs fim a uma série de cinco vitórias seguidas dos ‘gunners’ em todas as provas, e que tinha chegado a solo luso em forma, e vai viajar para Londres com séries possibilidades de ultrapassar pela sexta vez os oitavos de final da ‘Champions’.A segunda mão está agendada para 12 de março, com os ‘dragões’ a chegarem ao solo inglês com um recorde de três empates e 18 derrotas nesse país.No outro jogo do dia, no sul de Itália, João Cancelo foi titular e João Félix regressou após lesão no FC Barcelona, perante um Nápoles que estreou o técnico Francesco Calzona e que teve Mário Rui no banco.Após uma primeira parte sem golos, o avançado polaco Lewandowski deu vantagem aos catalães, aos 60 minutos, mas o nigeriano Osimhen refez a igualdade, aos 75.Catalães e napolitanos voltam a enfrentar-se dentro de três semanas, em Camp Nou.