Futebol Internacional
Gary O`Neil substitui Liam Rosenior como treinador do Estrasburgo
O treinador inglês Gary O'Neil é o novo treinador do Estrasburgo, anunciou hoje o sétimo classificado da Liga francesa de futebol, um dia após ter perdido o técnico inglês Liam Rosenior para o Chelsea.
O'Neil, de 42 anos, estava sem treinar há mais de um ano, desde dezembro de 2024, altura em que foi despedido pelo Wolverhampton, tendo sido substituído pelo português Vítor Pereira, afastado já esta época do comando técnico da equipa da Liga inglesa.
“É um treinador exigente e reconhecido, com uma visão moderna do futebol, que se adequa plenamente ao nosso projeto desportivo”, assinalou o Estrasburgo, no qual alinha o médio português Rafael Luís (emprestado pelo Benfica), sem revelar a duração do contrato.
O'Neil sucede no cargo ao compatriota Rosenior, que foi anunciado na terça-feira como técnico do Chelsea, tendo assinado um contrato até 2032 com a equipa londrina, que pertence ao consórcio norte-americano BlueCo - tal como o Estrasburgo – e integra os portugueses Dário Essugo e Pedro Neto.
