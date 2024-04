Getafe obrigado a fechar parte do estádio

De acordo com o Conselho de Disciplina da RFEF, o clube dos arredores de Madrid teria que indicar até às 16h00 de quarta-feira a área do estádio a ser encerrada, tendo que colocar uma mensagem que condene a violência, o racismo, a xenofobia e que apele ao fair-play.”, refere a nota do conselho de disciplina.Após o final do jogo, Quique Flores, que treinou o Getafe em quatro ocasiões (2004/05, 2014/15, 2021/22 e 2022/23), considerou, em conferência de imprensa, a atitude dos adeptos “aberrante”.Para além no encerramento parcial do estádio, o clube fica ainda obrigado a pagar uma multa de 27 mil euros.