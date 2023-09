Girona segue imparável e é terceiro na La Liga após bater Granada

No jogo de fecho da quinta ronda, o médio ucraniano Viktor Tsygankov abriu o marcador para os visitantes, aos 22 minutos, com o brasileiro Sávio a fazer o segundo, aos 31, e David López, apenas três minutos depois, a colocar a vantagem em 3-0 ao intervalo.



Só no segundo tempo surgiu a reação da equipa da casa, com o atacante albanês Myrto Uzuni, aos 63, e o argentino Lucas Boye, aos 85, a reduzirem. Mas, aos 89, o brasileiro Yan Couto confirmou a vitória do Girona, que soma agora 13 pontos em cinco jornadas da La Liga, os mesmos do que o FC Barcelona (segundo) e menos dois do que o líder Real Madrid, que tem o pleno de vitórias até ao momento.



No extremo oposto da classificação está o Granada, que hoje contou com os portugueses André Ferreira e Manafá no banco, no 18.º lugar, com apenas três pontos (uma vitória e quatro derrotas).