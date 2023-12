Golo de Jota dá vitória ao Al-Ittihad frente ao Sepahan

O Al-Ittihad, ex-equipa de Nuno Espírito Santo, com a qual se sagrou campeão saudita na época transata, inaugurou o marcador aos 14 minutos, pelo avançado Saleh Al Amri, mas o Sepahan restabeleceu o empate no início da segunda parte, aos 48, pelo lateral direito iraniano Ramin Rezaeian.O golo decisivo, que definiu o vencedor, foi marcado pelo português Jota, ex-Benfica e ex-Celtic, na sequência de um lance de inspiração individual, após uma assistência de Hamdallah, ao "picar" a bola sobre o corpo do guarda-redes iraniano.Com o apuramento para a fase seguinte já garantido, o Al Ittihad, agora treinado pelo argentino Marcelo Gallardo, ex-River Plate, confirmou o primeiro lugar do Grupo C, com 15 pontos, enquanto a equipa de José Morais terminou com 10, pelo que terá de esperar pelos resultados dos outros grupos, esta terça-feira, para saber se obtém a qualificação como um dos melhores segundos classificados.