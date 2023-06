Golo de Lionel Messi ao Benfica foi o melhor da Liga dos Campeões 2022/23

The Goal of the Tournament results are in... 🥁



Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023

Depois de duas temporadas no PSG, o avançado argentino deixou o clube parisiense no final da última temporada para rumar aos norte-americanos do Inter Miami.



No pódio dos melhores golos da ‘Champions’ 2022/23 ficaram ainda o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, com um ‘tiro’ de fora da área ao Manchester City, e o norueguês Erling Haaland, dos ‘citizens’, com um golo acrobático ao Dortmund, sua anterior equipa, na segunda e terceira posições, respetivamente.



O golo resulta de um pontapé em arco do avançado argentino, que finalizou da melhor forma uma jogada coletiva da equipa gaulesa, que contou ainda com a participação do português Vitinha, do brasileiro Neymar e do francês Kylian Mbappé.No encontro da terceira jornada do Grupo H, Messi inaugurou o marcador aos 22 minutos, mas um autogolo do português Danilo Pereira, aos 41, fixou o empate 1-1 no Estádio da Luz, em 05 de outubro do ano passado.