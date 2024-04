Gonçalo Ramos `bisa` na goleada do PSG ao Lyon

A goleada iniciou-se com um autogolo do veterano médio sérvio Nemanja Matic, logo aos três minutos, e aos seis já vencia por 2-0, com um golo do central brasileiro Lucas Beraldo, vantagem que seria ampliada aos 32, por Gonçalo Ramos, que hoje foi titular, enquanto a ‘estrela’ Kylian Mbappé ficou no ‘banco’ os 90 minutos por opção do técnico Luis Enrique.



O ponta de lança português aproveitou a oportunidade para mostrar serviço e, aos 42 minutos, ‘bisou’, após um passe do espanhol Marco Asensio, fazendo o quarto golo do PSG, já depois do Lyon ter reduzido para 3-1, aos 37, pelo ganês Ernest Nuamah.



Além de Gonçalo Ramos, houve mais dois internacionais portugueses a contribuir para a goleada, Danilo Pereira, que jogou a central, e o médio Vitinha, enquanto do lado oposto o seu compatriota Anthony Lopes foi o ‘dono’ da baliza visitante.



Na segunda parte, o PSG tirou o pé do ‘acelerador’ e geriu a vantagem tranquilamente, procedendo a várias substituições entre elas a de Gonçalo Ramos pelo coreano Lee Kang-In, aos 81 minutos.



Nos restantes jogos da 30.ª jornada, realce para a vitória tangencial do Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, por 1-0, na receção ao Estrasburgo, graças a um golo do avançado canadiano Jonathan David, aos 12 minutos.



A equipa de Paulo Fonseca teve ainda um português no ‘onze’ inicial, o lateral direito Tiago Santos, internacional sub-21 que jogou os 90 minutos, enquanto os seus compatriotas Tiago Morais e Rafael Fernandes não chegaram a sair do ‘banco’.



Outro jogo importante foi o que opôs o segundo classificado, Brest, ao terceiro, Mónaco, com a equipa do Principado a impor-se por 2-0, com golos do médio suíço Denis Zakaria, aos 40 minutos, e do avançado japonês Takumi Minamino, aos 48.



A equipa visitante viu dois dos seus jogadores expulsos já em período de compensações, o médio marroquino Eliesse Ben Seghir e o central costa-marfinense Wilfried Singo, aos 90+1 e aos 90+4, respetivamente.



A vitória dos monegascos permitiu-lhes trocar de posição na tabela classificativa com o Brest, com a equipa do Principado a subir ao segundo lugar, com 55 pontos, relegando o seu rival para o terceiro, com 53. O PSG lidera, com 66.



Numa partida que colocou frente a frente dois dos adversários do Benfica na Liga Europa, Toulouse e Marselha empataram a dois golos, em casa do primeiro, com a equipa que eliminou os ‘encarnados’ na última quinta-feira nos ‘quartos’ daquela prova europeia a fazer o 2-2, aos 90+5 minutos, pelo avançado camaronês Faris Moumbanga.



Finalmente, o Metz e o Montpellier alcançaram preciosos triunfos em casa do Le Havre, por 1-0, e do Reims, por 2-1, respetivamente.