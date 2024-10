Grécia soma quarta vitória na Liga das Nações

, à frente de Inglaterra, segunda, com nove, Republica da Irlanda, terceira, com três, e Finlândia, quarta, com zero.A Inglaterra, que vinha de uma derrota caseira frente à Grécia (2-1), com dois golos do benfiquista Pavlidis, voltou à luta pela liderança do Grupo 2 da Liga B com uma vitória por 3—1 frente à Finlândia, em Helsínquia, que ao fim de quatro jogos continua sem conseguir pontuar.





O avançado do Manchester City Jack Grealish abriu o marcador aos 18 minutos, o defesa do Liverpool Trent Alexander-Arnold elevou para 2-0, aos 74, e o médio do Arsenal Declan Rice fez o 3-0, aos 84. Arttu Hoskonen marcou para a Finlândia, aos 87.



Na próxima jornada, quinta e penúltima, em 14 de novembro, a Grécia recebe a Inglaterra – numa partida em que estará em jogo a liderança do Grupo B2 – e a Republica da Irlanda a Finlândia.