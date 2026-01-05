Histórico Martin O`Neill regressa ao Celtic e fica até final da época

Já esta época, O’Neill tinha saído da ‘reforma’ para liderar de forma interina os ‘católicos’, após a saída de Brendan Rodgers, mas agora vai mesmo ficar como treinador principal, já que a passagem de Nancy, técnico francês de 48 anos, durou apenas 33 dias.



O’Neill, que vai contar na equipa com os portugueses Paulo Bernardo e Jota, é um histórico do Celtic, tendo levado o mítico emblema de Glasgow a quatro campeonatos e três taças da Escócia na primeira passagem pelo clube, entre 2000 e 2005.



O norte-irlandês levou ainda, em 2003, o Celtic à final da Taça UEFA, acabando na altura derrotado pelo FC Porto de José Mourinho.



“Fui convidado a assumir este fantástico cargo e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que voltemos a vencer. Vamos precisar do apoio de todos”, afirmou O’Neill, em declarações divulgadas pelo campeão escocês.



O antigo médio estava sem treinar desde 2019 quando deixou o comando técnico do Nottingham Forest e foi convencido a regressar ao ativo primeiro de forma interina, tendo registado seis vitórias em sete jogos pelos ‘hoops’, e agora de forma efetiva.



Horas antes, o Celtic tinha divulgado o despedimento do treinador Wilfred Nancy, depois de seis derrotas em oito jogos, incluindo sábado frente ao eterno rival Rangers (3-1), de Chermiti.



O Celtic ocupa o segundo lugar da liga escocesa, a seis pontos do líder Hearts, tendo sido apanhado pelo Rangers.