Iker Muniain deixa Athletic Bilbau 15 épocas depois

O extremo, de 32 anos, deixa o clube basco “por decisão própria” no final da temporada, com o Athletic a congratular-se que Muniain possa sair “pela porta grande”, depois da conquista da Taça do Rei há umas semanas.



Muniain chegou aos bascos com 12 anos, estreou-se na equipa principal com 16, em 2009/10, e jogou 557 vezes com a camisola do clube, tornando-se o segundo jogador com mais encontros pelo Athletic Bilbau, atrás de José Ángel Iribar (614).



Segundo o Ahtletic, estes números “refletem a importância” que Muniain teve no clube, pelo qual se estreou em 30 de julho de 2009, frente ao Young Boys, na Liga Europa, fazendo o primeiro de 75 golos pelo clube na segunda mão dessa eliminatória, um tento que o tornou o segundo jogador mais jovem a marcar pelos bascos, apenas superado por Txomin Acedo, em 1914.



Muniain, que foi duas vezes internacional por Espanha, conquistou as Supertaças de 2014/15 e 2019/20 e a Taça do Rei já esta temporada, quebrando uma ‘seca’ de 40 anos nesta competição.