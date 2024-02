Inter em vantagem perante o Atlético, PSV e Dortmund empatados

No mítico San Siro, o Inter somou o nono jogo seguido a vencer em todas as provas, desta vez batendo um rival, o Atlético, por 1-0, com o austríaco Marko Arnautovic a ser o herói improvável, ao marcar o único tento da partida, aos 79 minutos.



A formação italiana, que deixou o Benfica pelo caminho na fase de grupos, chega assim à segunda mão, em Madrid, em 13 de março, em vantagem, embora o Atlético, finalista em 2014 e 2016 com o atual técnico, o argentino Diego Simeone, ainda esteja bem ‘vivo’ na eliminatória.



Nos Países Baixos, PSV e Borussia Dortmund acabaram empatados 1-1, numa partida em que os neerlandeses tiveram mais oportunidades para chegar à vitória, e vão decidir o apuramento daqui a três semanas em solo germânico.



Malen, antigo jogador precisamente do emblema de Eindhoven, deu vantagem ao Borussia, aos 24 minutos, mas o veterano Luuk de Jong refez a igualdade, aos 56, de grande penalidade, naquela que está a ser a primeira presença do PSV nos ‘oitavos’ da ‘Champions’ em quase uma década.



A primeira mão dos oitavos de final fica completa na quarta-feira, com o FC Porto, único representante português nesta fase, a receber o Arsenal e o Nápoles a defrontar o FC Barcelona em Itália.