Inter empata com "Juve" e segura liderança na Serie A

A Juventus passava para a liderança se ganhasse o jogo e tentou fazer por isso, adiantando-se mesmo com um golo do sérvio Vlahovic, após o que os "nerazzurri" empataram, com mais um golo do argentino Lautaro Martínez, o 13.º no campeonato.



O embate, conhecido como o "dérbi de Itália", acontece a três dias de o Inter jogar em Lisboa, para a Liga dos Campeões, e mostrou o excelente momento de forma da equipa de Milão, muito bem orientada por Simone Inzaghi.



A "Velha Senhora" de Turim, a jogar em casa, apostou num jogo intenso logo de início, a obrigar o Inter a recuar no terreno.



Aos 27 minutos, Chiesa e Vlahovic construíram o primeiro golo, concretizado pelo avançado sérvio.



Vlahovic recuperou a bola a meio campo, entregou a Chiesa, que foi à linha e centrou para o sérvio, já na zona da área, rematar a contar, de primeira.



Durou pouco a alegria nas bancadas em Turim, já que, na primeira jogada de real perigo dos visitantes, aos 32 minutos, chegou ao empate, conseguido por Lautaro Martínez, após jogada de entendimento perfeito com o francês Thuram.



Na segunda parte, o Inter esteve mais seguro e a Juventus crescentemente resignada com o empate, que mantém tudo igual na frente, com o conjunto de Milão dois pontos à frente.



Para o Inter (32 pontos), são já sete jogos sem perder, para a Juventus (30), oito. O Milan é terceiro, com 26, seguido do campeão em título Nápoles, com 24, e da Roma, de José Mourinho, com 21, depois do 3-1 na receção à Udinese.