Inter Milão regressa à liderança da Liga italiana com goleada à Udinese

A equipa milanesa, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, sentenciou o encontro durante a primeira parte, na sequência dos golos marcados pelo turco Hakan Çalhanoglu, aos 37 minutos, de grande penalidade, Federico Dimarco, aos 42, e o francês Marcus Thuram, aos 44.



A Udinese, pela qual o defesa português João Ferreira foi totalista, nunca chegou a incomodar a formação visitante, que aumentou a vantagem aos 84 minutos, através do avançado argentino Lautaro Martinez, que reforçou a liderança dos melhores marcadores da competição, com 14 golos.



O Inter Milão recolocou-se no topo da Série A, com dois pontos de vantagem sobre a Juventus, que, na sexta-feira, tinha ascendido ao comando, graças ao triunfo por 1-0 na receção ao Nápoles, campeão em título, equipa que na terça-feira discute com o Sporting de Braga a continuidade na Champions.



Horas antes, um golo do colombiano Luis Muriel, aos 90+5 minutos, permitiu à Atalanta vencer por 3-2 na receção ao rival AC Milan, fragilizado pela expulsão de Davide Calabria, aos 90+3, e pela ausência do avançado internacional português Rafael Leão, a sua figura mais proeminente, devido a lesão.



A equipa anfitriã, adversária do Sporting na Liga Europa, esteve por duas vezes em vantagem, graças ao 'bis' do nigeriano Ademola Lookman, aos 38 e 55 minutos, mas consentiu em ambas o empate aos visitantes, através do francês Olivier Giroud, aos 45+3, e do sérvio Luka Jovic, aos 90.



A Atalanta, que quebrou uma série de quatro jogos sem ganhar na Liga italiana, subiu ao sétimo lugar, em igualdade com a Fiorentina, sexta, com menos um jogo realizado, enquanto o AC Milan manteve-se no terceiro lugar, agora a sete pontos da Juventus.



A Lazio não foi além de um empate 1-1 em Verona, com golos marcados por Mattia Zaccagni, aos 23 minutos, para os visitantes, e pelo francês Thomas Henry, aos 70, para a equipa anfitriã, que ficou reduzida a 10 jogadores aos 77, devido à expulsão do eslovaco Ondrej Duda.