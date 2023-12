Inter Milão vence em Nápoles e recupera liderança da Serie A

A formação de Milão, que na quarta-feira recuperou de uma desvantagem de 3-0 para empatar a 3-3 com o Benfica, para a Liga dos Campeões, impôs-se ao então quarto classificado, que cedeu a sua posição à Roma, de José Mourinho.O campeão Nápoles entrou bem, a pressionar e a criar oportunidades, rematou à barra por Mateo Politano, mas foi o Inter Milão que chegou à vantagem pelo turco Hakan Çalhanoglu, aos 44 minutos, com um pontapé forte à entrada da área.Na segunda parte, o encontro manteve uma toada viva, com as ocasiões de perigo a sucederem-se para ambas as balizas, acabando o Inter Milão, mais eficaz, por aumentar a vantagem para 2-0 por Nicolò Barella, aos 61 minutos.No fecho da partida, já com o Nápoles aparentemente a desistir de procurar anular a diferença, a formação milanesa elevou para 3-0 pelo francês Marcus Thuram, aos 85 minutos.O Inter Milão reassumiu a liderança, com 35 pontos, com dois de vantagem sobre a Juventus, segunda, e a seis do AC Milan, terceiro, enquanto o Nápoles cedeu o quarto lugar à Roma, de José Mourinho, e caiu para quinto, ambos com 24.