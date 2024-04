Jesus continua a vencer no Al Hilal na Liga saudita

O Al Hilal alcançou a 31.ª vitória seguida em todas as competições, ao bater em casa o Al Akhdoud por 3-0, mantendo os 12 pontos de vantagem no topo da classificação sobre o Al Nassr, segundo, que "esmagou" fora o Abha, penúltimo, por 8-0.Rúben Neves foi titular e somou duas assistências na equipa de Jesus, que chegou ao triunfo com golos de Al Shehri, aos 16 minutos, Malcom, aos 66, e Al Dawsari, aos 73.Já Ronaldo necessitou apenas da primeira parte - foi substituído ao intervalo - para chegar a novo "hat-trick", com remates certeiros aos 11, 21 e 42 minutos.Sadio Mané, aos 33 minutos, Al Sulaiheem, aos 45, Ghareeb, aos 51, e Al Elewai, aos 63 e 86, assinaram os restantes tentos da goleada.Destaque ainda para Otávio, que foi titular na formação de Luís Castro e somou uma assistência.