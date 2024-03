João Félix abre a contagem no triunfo do FC Barcelona com o Atlético de Madrid

O avançado que joga na Catalunha por empréstimo do Atlético de Madrid inaugurou o marcador aos 38 minutos, após assistência do ponta-de-lança polaco Robert Lewandowski, que se encarregou de ampliar a vantagem logo no arranque da segunda parte (47) do jogo disputado no estádio Metropolitano.



Lewandowski foi mesmo o 'homem do jogo', coroando a exibição com novo passe decisivo, desta feita para o jovem Fermín López fechar o contador, aos 65, num encontro em que o FC Barcelona não contou com o lesionado João Cancelo e viu o treinador Xavi ser expulso por acumulação de amarelos por comportamento antidesportivo ainda antes do intervalo.



Com a vitória, os 'blaugrana' ultrapassaram o Girona - que perdeu na véspera com o Getafe (1-0) - e instalaram-se no segundo posto da La Liga, com 64 pontos, menos oito do que o líder Real Madrid, que bateu fora no sábado o Osasuna por 4-2.



Já o Bétis, com os lusos Rui Silva a titular e William Carvalho a ser lançado aos 68, saiu derrotado na deslocação ao terreno do Rayo Vallecano, que teve Miguel Crespo no banco, por 2-0, averbando a terceira derrota consecutiva no campeonato.



O Bétis conta com 42 pontos e é sétimo classificado, enquanto o adversário é 15.º com 29, com o Valência, que segue no oitavo posto, a desaproveitar a oportunidade de ultrapassar a formação de Sevilha, já que perdeu com o Villareal (1-0) e mantém os 40 pontos, enquanto o 'submarino amarelo' é nono com 38 pontos.



No primeiro jogo do dia, o Almería bateu fora o Las Palmas, por 1-0, conseguindo o primeiro triunfo para o campeonato na presente temporada graças ao golo solitário do brasileiro Leo Baptistão.



Na estreia do treinador Pepe Mel, após a demissão de Gaizka Garitano, o avançado sul-americano marcou aos 14 minutos, colocando um ponto final na série negra de 31 jogos sem vencer na La Liga, algo que não acontecia desde 20 de maio de 2023, na 35.ª jornada da época passada.



A formação andaluz é a lanterna-vermelha da Liga espanhola, somando 13 pontos, ao passo que o rival de hoje é 11.º com 17.