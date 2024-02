João Félix regressa aos convocados do FC Barcelona

O português João Félix está recuperado da lesão no tornozelo direito e integra os convocados do FC Barcelona para o jogo com o Nápoles, em Itália, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O avançado João Félix, de 24 anos, regressa aos convocados após ter estado ausente das opões do treinador Xavi cerca de três semanas, depois de ter sofrido uma entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito durante uma sessão de treino.



O lateral luso João Cancelo, de 27 anos, também integra a lista de Xavi para o jogo de quarta-feira com o Nápoles, marcada pelas ausências, por lesão, de Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Ferran Torres e Marcos Alonso.



Para além de João Félix, também o médio Sergi Roberto, que se queixava de um desconforto no tendão de Aquiles do pé esquerdo desde 27 de janeiro, recebeu alta do departamento médico e integra a comitiva que viaja hoje para Itália.



O FC Barcelona, terceiro classificado da liga espanhola, defronta na quarta-feira o Nápoles, que segue em nono no campeonato italiano, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.