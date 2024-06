João Pedro Sousa vai treinar Baniyas dos Emirados Árabes Unidos

"O Baniyas assina contrato com o treinador português João Pedro Sousa para comandar a equipa principal de futebol a partir da próxima época 2024/2025", anunciou o clube, sem especificar a duração do contrato assinado entre as partes.



O treinador de 52 anos, que estava sem clube desde que deixou o Famalicão, em março, vai orientar a formação que na época passada ficou em 11.º do campeonato dos Emirados.



Além do Famalicão, a sua maior referência profissional, o treinador já trabalhou no Boavista e nos sauditas do Al Raed.