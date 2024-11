Jorge Sampaoli assina pelo Rennes até 2026

“O antigo treinador de Marselha, Sevilha e da 'albiceleste', Jorge Sampaoli, foi nomeado treinador da equipa profissional do Stade Rennais FC. O técnico de 64 anos assinou um contrato até 2026 com os 'vermelhos e negros'”, lê-se no comunicado do clube bretão, que conta com o avançado português Jota.



Sampaoli, de 64 anos, volta ao ativo, depois de ter orientado Flamengo e Sevilha, e a França, onde treinou o Marselha.



O antigo lateral direito iniciou a carreira de treinador na América do Sul, passando por clubes de Peru, Chile e Equador, antes de rumar à seleção chilena e se estrear na Europa, no comando técnico do Sevilha.



Chegou à seleção argentina, consolidando o seu percurso no Brasil, com experiências no Santos e no Atlético Mineiro, antes de assinar por Marselha e, depois, regressar ao Sevilha.



O Rennes perdeu os dois mais recentes jogos para a Ligue 1, somando 11 pontos após 11 jornadas.



Julien Stéphan, de 44 anos, cumpria a sua segunda passagem pelo Rennes, tendo, na época passada, levado os bretões ao 10.º lugar do campeonato.