José Gomes vence duelo de treinadores portugueses na Arábia Saudita

O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, venceu hoje por 3-0 no estádio do Al Raed, orientado pelo compatriota João Pedro Sousa, em jogo da 20.ª jornada da Liga de futebol da Arábia Saudita.