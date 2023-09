Julian Nagelsmann é o novo selecionador da Alemanha

Numa nota publicada no seu site oficial, o organismo confirmou a chegada do treinador de 36 anos, que estava sem clube desde que abandonou o Bayern Munique a meio da última temporada, e anunciou que Nagelsmann assinou contrato até julho de 2024.



“Temos um Campeonato Europeu no nosso próprio país. Isto é algo especial, é algo que acontece a cada poucas décadas. Queremos fazer um grande torneio no nosso próprio país. Estou muito feliz por assumir este desafio”, disse Julian Nagelsmann, em declarações divulgadas pela DFB.



Em 10 de setembro, Hansi Flick foi afastado do cargo de selecionador germânico, que ocupava desde 2021, após uma goleada sofrida frente ao Japão (4-1), num jogo particular, e de ter registado apenas três vitórias nos últimos 15 jogos.



A estreia de Julian Nagelsmann está agendada para 14 de outubro com um particular frente aos Estados Unidos em solo norte-americano. Três dias depois, os germânicos defrontam o México, também num ‘amigável’, em Filadélfia.



Além do Bayern Munique, Nagelsmann comandou o Leipzig e o Hoffenheim.