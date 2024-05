Juventus a perder por três golos ainda empatou

A equipa da casa teve uma entrada de rompante, que lhe valeu dois golos bem cedo, aos dois e 11 minutos, o primeiro pelo central Riccardo Calafiori e o segundo pelo avançado argentino Santiago Castro.Dilatou essa vantagem no início da segunda parte, aos 53 minutos, com Calafiori a "bisar", mas, quando tudo parecia resolvido, a "vecchia signora" cometeu a proeza de marcar três golos no espaço de oito minutos, aos 76, 83 e 84, por Federico Chiesa, pelo polaco Arakadiusz Milik e pelo turco Kenan Yildiz, respetivamente.Perante este resultado, a luta pelo terceiro lugar entre as duas equipas permanece para a última jornada, mas a Atalanta, que tem menos um jogo, pode intrometer-se e ultrapassar ambos.A uma jornada do final do campeonato, o Inter, consagrado campeão, lidera com 93 pontos, seguido do AC Milan, com 74, do Bolonha e da Juventus, terceiro e quarto classificados, com 68, e da Atalanta, em quinto, com 66 (menos um jogo).