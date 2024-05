Juventus conquista Taça de Itália pela 15.ª vez ao bater Atalanta na final

No Olímpico de Roma, o emblema de Turim entrou na final praticamente a vencer, face à finalização do sérvio Dusan Vlahovic, logo à passagem do minuto quatro, um golo que viria a revelar-se suficiente.



Pela sexta vez na final, a Atalanta, finalista da Liga Europa e vencedora da Taça em 1962/63, esteve perto de levar a decisão para o prolongamento, mas, perto do final, o remate do nigeriano Ademola Lookman esbarrou no ferro da baliza defendida por Mattia Perin, instantes antes de Miretti fazer o mesmo, mas na outra baliza.



A ‘vecchia signora’ voltou a erguer o troféu três anos depois e consolidou-se como recordista de títulos na competição, com 15, seguida de Inter Milão e Roma, ambos com nove.



O defesa luso Tiago Djaló, que chegou em janeiro à ‘Juve’, mas ainda não se estreou, viu o triunfo do banco de suplentes.