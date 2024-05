Juventus e Roma empatam em ronda sem vitórias dos cinco da frente em Itália

A jogar em casa, a Roma, quinta classificada, adiantou-se no marcador pelo belga Romelu Lukaku, aos 15 minutos, mas o brasileiro Bremer empatou para o conjunto de Turim, terceiro.



Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa não foram lançados em campo pelo treinador da Roma, tal como Tiago Djaló na Juventus.



Antes, com Rafael Leão a sair aos 67 minutos, o AC Milan, segundo posicionado, empatou em casa com o Génova (3-3), num encontro em que Mateo Retegui (05) colocou os visitantes em vantagem, de penálti, mas Alessandro Florenzi (45) empatou.



Na segunda parte, o ganês Caleb Ekuban (48) recolocou o Génova em vantagem, mas Matteo Gabbia (72) e o francês Olivier Giroud (75) deram a volta ao marcador, antes de o alemão Malick Thiaw (87) fazer o empate, com um golo na própria baliza.



A ronda não foi feliz para os cinco da frente, uma vez que o já campeão Inter Milão perdeu no sábado com o ‘aflito’ Sassuolo, e o Bolonha não foi além de um nulo em casa do Torino.



Assim, o já campeão Inter lidera com 89 pontos, mais 18 do que o AC Milan, que tem cinco pontos de avanço sobre a Juventus, sete do que o Bolonha e 11 do que a Roma, que viu a Atalanta aproximar-se e estar a três pontos do último lugar de acesso à Liga dos Campeões.



A Fiorentina, oitava classificada, atrasou-se na luta pela qualificação europeia, ao perder em casa do Verona, por 2-1, com Ruben Vinagre a ser substituído aos 63 minutos e Dani Silva a entrar aos 85 nos visitados.



Com este triunfo, o Verona subiu ao 14.º lugar, com 34 pontos, cinco acima da zona de despromoção, enquanto a Fiorentina ficou a seis pontos da Lazio, sétima e no último lugar de acesso europeu.



O Verona foi mesmo a única equipa a ganhar hoje, uma vez que o Cagliari (15.º) e o Lecce (13.º) empataram a um golo, e o Empoli (17.º) e o Frosinone (16.º) se ficaram pelo nulo.