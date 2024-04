Juventus vence a Lazio nas "meias" da Taça de Itália

O internacional transalpino Federico Chiesa aproveitou o passe de Andrea Cambiaso e fez o primeiro golo do jogo, aos 50 minutos, antes de o ponta de lança sérvio Dusan Vlahovic fixar o resultado, aos 64, após assistência do norte-americano Weston McKennie.



O defesa português Tiago Djaló, da Juventus, não saiu do banco de suplentes dos "bianconeri", recordistas de troféus (14) e que venceram a competição pela última vez em 2021.



A segunda mão está marcada para 23 de abril, no Estádio Olímpico de Roma, e quem passar esta fase vai encontrar o vencedor do duelo entre a Fiorentina, finalista da última edição, e a Atalanta, que disputam esta quarta-feira a primeira mão e em 24 de abril o jogo decisivo.