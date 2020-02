Juventus vence e isola-se provisoriamente na liderança em Itália

Sem Cristiano Ronaldo, poupado pelo treinador Maurizio Sarri, a Juventus inaugurou o marcador aos 38 minutos, na sequência de um livre cobrado por Dybala, que ‘ditou’ a expulsão de Florian Aye, por acumulação de amarelos.



O segundo golo da Juventus, que assim somou 57 pontos, mais três do que o Inter Milão, que ainda hoje visita a Lazio, foi apontado pelo colombiano Cuadrado, aos 75 minutos.



A Fiorentina foi a Génova golear a Sampdoria por 5-1, num encontro em que chegou ao intervalo a vencer por 3-0, depois do autogolo de Thorsby, aos oito minutos, e das grandes penalidades convertidas por Vlahovic (18) e Chiesa (40), que bisaram no segundo tempo.



O Parma, capitaneado por Bruno Alves, venceu por 1-0 no terreno do Sassuolo, com um golo de Gervinho (25), e mantém-se na luta por um lugar europeu, enquanto a Udinese empatou sem golos com o Verona, que teve Miguel Veloso como capitão.