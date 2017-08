Juventus vence em Génova após desvantagem de dois golos

Lusa 26 Ago, 2017, 19:40 / atualizado em 26 Ago, 2017, 19:41 | Futebol Internacional

O Génova, com Miguel Veloso a tempo inteiro, adiantou-se com um golo na própria baliza do bósnio Pjanic, no primeiro minuto, e outro tento do búlgaro Galabinov, aos sete, na conversão de uma grande penalidade.



A 'vecchia signora' empatou com um 'bis' do argentino Dybala, aos 14 e 45+3, o último de penálti, chegou à vantagem com um golo do colombiano Cuadrado, aos 62, e selou um triunfo com novo tento de Dybala, aos 90+2.



A Juventus, que defronta o Sporting a 18 e 31 de outubro, isolou-se provisoriamente na liderança da prova, com seis pontos, enquanto o Génova segue no 10.º lugar, com um.



No outro jogo da ronda já disputado, o Bolonha venceu por 1-0 no terreno do estreante Benevento, graças a um golo aos 55 do ganês Donsah, que viria a ser substituído pouco depois devido a lesão. Já nos descontos a formação anfitriã marcou um golo, por Lucioni, que viria a ser anulado após consulta do vídeo-árbitro.



Ainda hoje, Roma e Inter Milão, que venceram na jornada inaugural, vão defrontar-se na capital italiana.