Juventus vence em Monza e sobe provisoriamente à liderança

Um golo do internacional francês Adrien Rabiot, aos 12 minutos, de cabeça, na área, na sequência de um pontapé de canto batido pelo médio Hans Caviglia, abriu o caminho para a vitória da ‘vecchia signora’.



Um minuto antes do golo de Rabiot, o internacional sérvio Dusan Vlahovic tinha desperdiçado uma grande penalidade, por mão na bola na área do lateral grego do Monza Georgios Kyriakopoulos, ao permitir a defesa do guarda-redes Michele Di Gregorio.



Do que ninguém esperava era pelo final frenético de jogo, com o Monza a chegar ao empate aos 90+1 minutos, por Valentin Carboni, com um remate bem colocado à entrada da área, e a Juventus a passar de novo para a dianteira do marcador aos 90+4, por Federico Gatti, após assistência de Rabiot.



Pelo Monza jogaram dois portugueses, o lateral Pedro Pereira e o avançado Danny Mota, ambos lançados em campo a seguir ao intervalo, a renderem o grego Georgios Kyriakopoulos e o médio José Machin, da Guiné Equatorial.



A Juventus ascendeu, assim, provisoriamente à liderança da Serie A, isolada, com 33 pontos, mas com mais um jogo do que os seus mais diretos perseguidores, seguida do Inter (32), do AC Milan (26) e do Nápoles (24), enquanto o Monza é 10.º colocado, com 18.



Todavia, a equipa de Turim pode ser ultrapassada na liderança pelo Inter, adversário do Benfica no Grupo D da Liga dos Campeões, que se desloca ao Estádio Diego Armando Maradona no domingo para defrontar o Nápoles, no jogo de maior cartaz da jornada.