Kaiserslautern está na final da Taça da Alemanha

O Kaiserslautern, do segundo escalão do futebol alemão, voltou a apurar-se duas décadas depois para a final da Taça germânica, ao vencer o Saarbrücken, da terceira divisão, por 2-0, nas meias-finais.

Marlon Ritter, aos 53 minutos, e Almamy Touré, aos 75, marcaram os golos do histórico emblema, que foi campeão alemão por duas vezes, em 1990/91 e 1997/98, mas está afastado da Bundesliga desde 2012.



Vencedor da Taça da Alemanha em 1990 e 1996, o Kaiserslautern, atual 16.º classificado da Bundesliga 2, assegurou a presença na final da Taça da Alemanha pela oitava vez na sua história, sendo que a última remontava a 2002/03, quando foi derrotado pelo Bayern Munique na decisão.



Já o Saarbrücken, 11.º colocado do terceiro escalão, continua sem conseguir superar as meias-finais da competição, repetindo o que tinha acontecido em 1956/57, 1957/58, 1984/85 e 2019/20.



Com o apuramento, o Kaiserslautern é a primeira equipa fora do escalão principal a atingir a final nos últimos 13 anos, algo que não se registava desde 2011, quando o Duisburgo, então também no segundo escalão, foi goleado pelo primodivisionário Schalke 04 na decisão (5-0).



Na outra meia-final, o Bayer Leverkusen, atual líder da Liga alemã e ainda invicto em jogos oficiais esta temporada, recebe o Fortuna Düsseldorf, esta quarta-feira, às 19h45 (hora em Lisboa).