Kristoffer Olsson hospitalizado com doença cerebral aguda

”, indicou o Midtjylland, clube a que o médio regressou e no qual se encontra desde metade da última época.De acordo com os dinamarqueses, Olsson perdeu os sentidos há uma semana, quando se encontrava em casa, e foi transferido para o hospital de Aarhus, onde se encontra aos cuidados médicos, com respiração assistida.Apesar do diagnóstico não ser exato, o futebolista permanece inconsciente.O médio sueco, natural de Norrköping, fez a formação no clube a cidade natal e, depois, no Arsenal, antes de se transferir, numa primeira vez, para o Midtjylland, passando posteriormente por AIK, Krasnodar e Anderlecht, até regressar à Dinamarca.Olsson conta com 46 presenças na seleção da Suécia, na qual partilha o balneário com o sportinguista Viktor Gyökeres e o ex-benfiquista Victor Lindelöf.