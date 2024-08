LCE. Fiorentina no caminho do Vitória

Os vimaranenses, que tiveram de ultrapassar três eliminatórias para chegar à fase regular, vão receber a equipa italiana, bem como os checos do Mlada Boleslav e os eslovenos do Celje.



Num calendário que será conhecido no sábado, o Vitória de Guimarães desloca-se a casa dos suecos do Djurgarden, dos cazaques do Astana e dos suíços do St. Gallen.



A Liga Conferência de futebol inicia esta época, a exemplo da Liga dos Campeões e da Liga Europa, um novo modelo competitivo, com um campeonato de 36 equipas, mas, ao contrário das duas outras competições, cujas equipas vão disputar oito jogos, as formações da terceira competição da UEFA vão disputar seis jogos, três em casa e três fora, com adversários diferentes inseridos numa só liga, ao invés de uma fase de grupos.



As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre os nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os "oitavos".



Os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados das competiçoes europeias.