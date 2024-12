LCE. Panathinaikos de Rui Vitória defronta Víkingur

Único treinador português nesta fase da competição, Rui Vitória vai visitar a Islândia em 13 de fevereiro, recebendo o conjunto nórdico sete dias depois.De resto, o sorteio definiu um encontro entre duas equipas cipriotas, com o Pafos, de Domingos Quina e Pepê Rodrigues, a jogar com o Omonia, com a outra equipa do Chipre, o APOEL Nicósia, no qual joga Pizzi, a defrontar os eslovenos do Celje.O esloveno Olimpija Ljubljana, de David Sualehe, Jorge Silva, Diogo Pinto, encontra os bósnios do Borac, enquanto os polacos do Jagiellonia Bialystok, de João Moutinho e Nenê, jogam com o Molde, com o programa do play-off a ficar completo com o Backa Topola (Sérvia) - Shamrock Rovers (Irlanda).