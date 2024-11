LCE. Presidente promete Vitória preparado no Cazaquistão

Antes da mais longa viagem de uma equipa portuguesa nas competições da UEFA, superior a 6.700 quilómetros, entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no concelho da Maia, e Almaty, cidade cazaque que acolhe o jogo de quinta-feira, o dirigente realçou que “não podem existir desculpas” para um eventual desempenho aquém do esperado.



“Há uma série de adversidades (para este jogo), mas, no Vitória, temos de estar preparados. Estamos preparados. Aqui não podem existir desculpas. Sabemos que o jogo é longe e que vai estar muito frio, mas estamos cheios de vontade de trazer, se possível, os três pontos”, realçou, em declarações aos jornalistas.



Em vez de jogar em Astana, capital do país da Ásia Central, a cerca de 6.000 quilómetros do Porto, a formação vimaranense vai jogar em Almaty, no Estádio Central, recinto que serve de "casa" ao adversário nos jogos "europeus" da presente época, sob uma temperatura a rondar os dois graus celsius.



Vitoriosa nos seis jogos das pré-eliminatórias e nas três primeiras jornadas da fase de liga da Liga Conferência, a formação portuguesa ocupa o quinto lugar, com nove pontos, e quer “muito ganhar o próximo jogo” para se manter no grupo da frente, motivo de “orgulho enorme”, afirmou o responsável.



“Não posso dizer que fico triste (com a classificação). Claro que nos dá orgulho. É um motivo de satisfação para o Vitória e para todos os portugueses, especialmente para todos os vitorianos, mas temos de ter humildade e de ser muito competitivos. Não podemos achar que está tudo feito, porque não está. Há um orgulho enorme, mas queremos continuar a corresponder”, reconheceu.



Na antecâmara do 24.º jogo oficial da temporada 2024/25, António Miguel Cardoso salientou que o Vitória quer “estar em todos os palcos” para “continuar a crescer” e frisou que os jogadores estão com “muita energia e vontade”, apesar do elevado número de partidas ser “um bocadinho massacrante em termos anímicos”.



O Vitória de Guimarães viajou terça-feira para Almaty, no Cazaquistão, e defronta o Astana na quinta-feira, a partir das 15h30 de Lisboa, no Estádio Central, em desafio com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.