LCE. Zrinjski Mostar luta por um bom resultado em Guimarães

Responsável por uma equipa que ultrapassou os eslovenos do Bravo, na segunda pré-eliminatória, e os búlgaros do Botev Plovdiv, na terceira, o treinador croata, de 49 anos, reconheceu que a formação portuguesa é um adversário mais difícil face aos anteriores, apesar de o Zrinjski estar em “boa forma”, a crescer de jogo para jogo.



“Vai ser um adversário muito difícil, com muita qualidade, que ganhou os jogos todos até agora nesta época. É uma equipa que gosta de jogar futebol ofensivo, sem medo. Conhecemos bem a qualidade excecional da I Liga portuguesa, mas vamos fazer tudo para conseguir um bom resultado”, disse na antevisão ao jogo.



Disposto a repetir a presença de 2023/24 na fase principal da Liga Conferência, a melhor prestação europeia da formação balcânica até hoje, Mario Ivankovic referiu ainda que o plantel fez o “trabalho de casa” para o play-off, ao analisar muitos jogos dos vimaranenses.



A equipa de Mostar, cidade mais populosa da região da Herzegovina, venceu as duas eliminatórias anteriores com reviravoltas, após ser derrotada na primeira mão, e o seu treinador considerou indiferente o facto de começar o play-off em Guimarães e de o terminar em casa.



“Nas eliminatórias anteriores, não foi importante jogar primeiro em casa. Isso não faz assim tanta diferença. Este vai ser um jogo muito mais difícil do que os anteriores, mas acredito que o Zrinjski tem qualidade para disputar o acesso à fase de liga da Liga Conferência nos 180 minutos desta eliminatória”, reiterou.



Mario Cuze com esperança



Ao lado do treinador, o extremo Mario Cuze, de 25 anos, descreveu o Vitória como “uma equipa muito forte”, antes de lembrar que o Zrinjski Mostar já mostrou “fibra e qualidade” para se bater contra “grandes clubes” na época passada e que cada equipa tem 50% de hipóteses de vencer o play-off.



O atacante croata rejeitou ainda que o facto de o Zrinjski ter adiado dois jogos da primeira divisão da Bósnia-Herzegovina com o Sloga Doboj, previamente marcado para 05 de agosto, e com o Radnik Bijeljina, agendado para o domingo anterior, constitua uma “vantagem clara” frente a um Vitória com um ritmo de jogos mais intenso.



“O tempo de descanso tem importância, mas, na fase da época em que estamos, o cansaço ainda não será notório ao ponto de ser decisivo”, salientou.



O Zrinjski Mostar, da Bósnia-Herzegovina, defronta o Vitória de Guimarães em jogo da primeira mão do play-off da Liga Conferência de futebol, esta quarta-feira, a partir das 17h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do grego Vassilis Fotias.