Leo Kokubo deixa o Benfica para jogar na Bélgica

Kokubo, de 23 anos, chegou ao Benfica em 2018, proveniente do Kashiwa Reysol, para integrar a equipa de juniores dos encarnados, sendo que, desde então, representou igualmente a equipa B e de sub-23.Na última temporada, fez parte do lote de guarda-redes do plantel principal, juntamente com Trubin, Samuel Soares e André Gomes, mas apenas participou em encontros da equipa B.Deixa a Luz sem qualquer jogo oficial pelo conjunto principal.